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ПА ОБСЕ публикует информацию о встрече Пии Каумы с грузинской делегацией
08.04.2025 17:06
Парламентская ассамблея ОБСЕ публикует информацию о встрече президента Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пии Каумы с грузинской парламентской делегацией в Ташкенте.
Как говорится в информации, опубликованной на странице Парламентской ассамблеи ОБСЕ в соцсети Х, дискуссия была сосредоточена на реализации рекомендаций ОБСЕ/БДИПЧ в Грузии после прошлогодних выборов.
«В Ташкенте, в рамках Ассамблеи межпарламентского союза состоялась встреча председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пии Каумы с председателем парламента Грузии Шалвой Папуашвили и главой грузинской делегации в Парламентской ассамблее Николозом Самхарадзе. Дискуссия была сфокусирована на вопросы осуществления рекомендаций Офиса демократических институтов и прав человека ОБСЕ после прошлогодних выборов», — говорится на странице ПА ОБСЕ в соцсети Х.
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