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В 2024 году на премии и надбавки бюджетным организациям было выделено 527,5 млн лари - IDFI
08.04.2025 19:57
По данным Института развития свободы информации (IDFI), в 2024 году на премии и надбавки бюджетным организациям было выделено 527,5 млн лари. По данным организации, это рекордный показатель за последние 10 лет.
IDFI обработал данные Государственного аудита, согласно которым наибольшее количество надбавок к зарплате в прошлом году получило Министерство внутренних дел — 168 742 405 лари. Далее следуют Служба государственной безопасности с 27 905 595 лари и Общие суды — 25 614 519 лари.
Что касается бонусов, то и здесь лидером является Министерство внутренних дел — 16 118 339 лари. Министерство юстиции, занимающее второе место по количеству выданных премий, существенно отстает. Здесь в 2024 году в качестве бонуса было выдано всего 6 981 926 лари.
«Размеры выдаваемых премий/надбавок определяются органами (судами, правоохранительными органами), на которые не распространяются установленные законодательством ограничения по премиям и надбавкам», — говорится в сообщении IDFI.
Организация определила учреждения, в которых в 2024 году более 20% от общей заработной платы было выплачено в виде бонусов или надбавок. Среди них:
Верховный суд – 35%;
Общие суды – 35%;
Конституционный суд – 35%;
Прокуратура – 29%;
Специальная служба государственной охраны – 23%;
Служба государственной безопасности – 23%;
Специальная следственная служба – 23%;
Государственная счетная палата – 22%;
Служба финансового мониторинга – 22%;
МВД – 22%.
По данным организации, размер бонусов/надбавок в сфере государственных услуг непрерывно увеличивается с 2018 года. 7 лет назад, в 2018 году, ведомства не выдавали и половины того, что они выдавали в 2024 году в виде бонусов/надбавок.
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