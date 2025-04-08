

Незаконное правительство принимает меры по преследованию грузинского народа - НПО

08.04.2025 19:59





Неправительственные организации реагируют на инициативу «Грузинской мечты», которая запрещает получать гранты без согласия правительства Грузии.



По данным гражданского сектора, в результате изменений дружественным Грузии странам и международным организациям будет запрещено оказывать поддержку гражданам Грузии без согласия правительства Грузии.



«Сегодня, когда государственные органы стали партийными придатками, единственным средством защиты людей является гражданская солидарность и активизм. Вышеуказанный закон по своей сути и ожидаемому результату является актом преследования народа и направлен на то, чтобы оставить граждан перед карательной системой правящей партии и запретить им поддержку со стороны международного сообщества. Данная инициатива «Грузинской мечты» является продолжением стратегии уничтожения гражданского общества Грузии и системы помощи народу в условиях, когда, несмотря на принятие «российских законов», преследования и изъятие средств гражданской солидарности, эта цель не достигнута», — говорится в заявлении неправительственной организации.



Организации гражданского общества отмечают, что закон направлен на превращение Грузии в закрытое, изолированное государство, где все сферы общественной жизни будут подчинены тоталитарному контролю партии «Грузинская мечта», а общество будет лишено возможности получать необходимую поддержку от международных партнеров и друзей.



По их оценке, закон также направлен на подрыв деятельности СМИ и гражданского общества.



«Нелегитимный парламент пытается лишить грузинский народ поддержки его друзей и оставить беззащитными детей, женщин, студентов, стариков, нелегальных заключенных, незаконно уволенных со службы, незаконно оштрафованных, жертв насилия, инвалидов, журналистов, представителей культуры, бизнеса и других сфер. Он лишает каждого гражданина, который в этом так или иначе нуждается, возможности получить блага западной цивилизации. Мы еще раз твердо заявляем: мы не собираемся жить по российским законам и будем до конца противостоять акту преследования грузинского народа. Мы не позволим нелегитимному правительству Иванишвили решать, когда и как грузинский народ будет помогать друг другу», — говорится в заявлении.



«Грузинская мечта» принимает очередные репрессивные меры против гражданского общества и медиа-организаций. На этот раз он запрещает принимать иностранные гранты без одобрения правительства.





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