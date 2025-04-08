

Депутат от «Грузинской мечты» заранее заявляет, кому правительство не разрешит получать гранты

08.04.2025 20:08





Депутат от «Грузинской мечты» Леван Мачавариани заранее заявляет, что правительство не позволит донорской организации предоставить грант Нино Ломджария (экс-омбудсмен), Эке Гигаури (НПО TI-Georgia) или Байе Патарая (защитница прав женщин) на «еще один революционный сценарий».



«Когда конкретная донорская организация обращается к правительству по поводу выдачи того или иного гранта, если она убедит правительство, что это будет полезно для нашей страны, это будет хорошо для нашего населения, конечно, это будет одобрено правительством. А если ей не удастся убедить правительство и мы увидим признаки того, что эти деньги следует потратить на Ломджарию, Гигаури, госпожу Патарая и т. д., чтобы организовать очередной революционный сценарий, конечно, это не будет одобрено. Если донорская организация все же выдаст эту сумму госпоже Ломджария, госпожа Ломджария будет оштрафована в двойном размере», - сказал Леван Мачавариани.



По его словам, «коллективные гиганты и львы» принадлежат к «нежелательным организациям».



«Да господа, они нежелательны, и таким организациям нельзя позволять финансировать революции в нашей стране», — добавил Мачавариани.



«Грузинская мечта» принимает очередные репрессивные меры против гражданского общества и медиа-организаций. На этот раз он запрещает принимать иностранные гранты без одобрения правительства.





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