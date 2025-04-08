

Конгрессмен Уилсон: выборы 26 октября в Грузии были сфальсифицированы усилиями России

08.04.2025 20:10





Конгрессмен Джо Уилсон заявил, что выборы в Грузии 26 октября 2024 года были сфальсифицированы усилиями России. Это, по его словам, — часть плана «военного преступника» Владимира Путина — президента РФ — восстановлению СССР. Именно за этим, подчеркнул американский политик, наблюдает весь мир.



«<Он не вывел свои войска из Приднестровья — Молдовы>. Они должны были выйти, но не сделали этого, поэтому теперь они оккупировали часть Молдовы. Кроме того, мы знаем, что они сфальсифицировали выборы в Беларуси. Затем <Россия> вторглась в Грузию и аннексировала Южную Осетию и Абхазию. Затем была Украина, где в период с 2014 по 2022 год погибли десятки тысяч людей.



Затем общенациональные выборы в Грузии, состоявшиеся 26 октября, были сфальсифицированы, и была предпринята попытка сместить очень храброго президента Саломе Зурабишвили.



И снова мы видим, что в последнее время было приложено много усилий для фальсификации выборов в Румынии, хотя, к счастью, эти <усилия> не увенчались успехом», — заявил Уилсон.





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