

Британский министр: «Мечта» не продемонстрировала никаких признаков возвращения на путь ЕС

08.04.2025 21:22





Министр Великобритании по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивен Даути поздравил НПО «Ассоциация молодых юристов Грузии» (GYLA, АМЮГ) с победой в престижной премии «Защитник демократии» от имени Великобритании и семи партнеров ОБСЕ.



По словам Даути, АМЮГ оказывает существенную поддержку правозащитникам и организациям гражданского общества в Грузии, «которые подвергаются все большему давлению со стороны репрессивного законодательства».



Британский чиновник подчеркнул, что «Грузинская мечта» не дала понять, что возвращается на проевропейский путь развития страны.



«После нескольких месяцев отступления от демократии, произвольных арестов и применения чрезмерной силы против протестующих, политиков и журналистов «Грузинская мечта» не продемонстрировала никаких признаков того, что она вернется на свой европейский путь и будет поддерживать демократические пожелания своих избирателей», — подчеркнуто в заявлении.



Стивен Даути призвал власти Грузии отказаться от подобного «изоляционистского поведения» и поблагодарил АМЮГ за ее «важную работу по защите основных прав грузинского народа».





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