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Франция чтит память грузин и грузинок, репрессированных советской армией в борьбе за независимость 9 апреля
08.04.2025 23:06
«В канун Дня национального единства Франция чтит память грузин и грузинок, репрессированных советской армией за их борьбу за свободу и независимость 9 апреля 1989 года», — говорится в заявлении, размещенном на странице посольства Франции в Грузии в Facebook.
«Франция продолжает стоять на стороне грузинского народа в его стремлении к независимости, демократии и Европе», — говорится в заявлении французского посольства.
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