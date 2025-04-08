

Франция чтит память грузин и грузинок, репрессированных советской армией в борьбе за независимость 9 апреля

08.04.2025 23:06





«В канун Дня национального единства Франция чтит память грузин и грузинок, репрессированных советской армией за их борьбу за свободу и независимость 9 апреля 1989 года», — говорится в заявлении, размещенном на странице посольства Франции в Грузии в Facebook.



«Франция продолжает стоять на стороне грузинского народа в его стремлении к независимости, демократии и Европе», — говорится в заявлении французского посольства.





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