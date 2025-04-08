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Стивен Даут: Я призываю грузинские власти изменить это изоляционистское поведение


08.04.2025   23:10


Министр по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Великобритании Стивен Даути поздравляет Ассоциацию молодых юристов Грузии с получением премии «Защитник демократии», вручаемой Великобританией и семью партнерами по ОБСЕ. Об этом говорится в заявлении Даути, которое распространяет посольство Великобритании в Грузии.

«Поздравляю Грузинскую ассоциацию молодых юристов (АМЮГ) с получением престижной премии «Защитник демократии», вручаемой Великобританией и семью партнерами по ОБСЕ. АМЮГ оказывает важную поддержку правозащитникам и гражданским организациям в Грузии, которые сталкиваются с растущим давлением со стороны репрессивного законодательства.

После месяцев демократического отката, произвольных арестов и применения чрезмерной силы против протестующих, политиков и журналистов партия «Грузинская мечта» не проявила никаких признаков возвращения на европейский путь и соблюдения демократических устремлений собственного избирателя.

Я призываю грузинские власти изменить это изоляционистское поведение, и благодарю АМЮГ за важную работу по защите основных прав грузинского народа», — говорится в заявлении.


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