

Генсек Совета Европы: ситуация в Грузии развивается в неправильном направлении

09.04.2025 10:53





«Ситуация в Грузии уже много месяцев развивается в неправильном направлении, но могло быть и гораздо хуже», — заявил генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе, комментируя сложившееся в Грузии положение.



«Как вы знаете, мы много работали над грузинскими вопросами после выборов. То же самое было и до выборов. После выборов я сам был в Тбилиси с делегацией в декабре, чтобы посмотреть, что мы можем сделать для совместной работы в ближайшие месяцы, чтобы обеспечить хорошее межправительственное сотрудничество, обеспечить позитивные изменения в стране с точки зрения прав и свобод человека, а также найти пути для обсуждения законов. Это в первую очередь касалось так называемых законов об иностранных агентах. У меня были хорошие обсуждения с правящей партией, оппозицией, НПО, международным сообществом. Я вернулся с хорошим впечатлением о возможных изменениях в довольно сложном контексте, который у нас бы.



В начале февраля я получил заявление о том, что Грузия не готова продолжать совместную работу по основательному изменению или отмене так называемого закона «об иностранном влиянии». У меня был довольно долгий телефонный разговор с премьер-министром Кобахидзе. Он проинформировал меня о намерениях правительства вернуться к обязательствам, взятым в декабре. С тех пор у нас не было прямого общения.



Теперь вопрос в том, что делать. После двух обсуждений в Комитете министров я выступил с предложением попытаться наладить структурированный диалог с Грузией. Давайте посмотрим, чего мы сможем достичь вместе, потому что ситуация в Грузии не так хороша, как нам бы хотелось. Она, безусловно, шла в неправильном направлении в течение многих месяцев, но могло быть и намного хуже. Вот в чем суть.



Сейчас у нас плохая динамика. Нам нужно больше контактов. Мы хотим больше работать вместе, и нам также нужно дать структурированному диалогу шанс работать. После вашего голосования и решения признать мандаты с определенными условиями сигнал от Парламентской ассамблеи Совета Европы был четким. Теперь нам нужно посмотреть, можно ли что-то сделать на основе этого сигнала, чтобы вернуться к правильному направлению.



Я надеюсь, что я очень скоро свяжусь с правящей партией Грузии и премьер-министром, чтобы посмотреть, что мы можем сделать вместе, чтобы вернуться к правильному направлению», — отметил Ален Берсе.





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