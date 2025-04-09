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Хазарадзе: 9 апреля – самая важная дата в новейшей истории Грузии


09.04.2025   10:56


Один из лидеров «Сильной Грузии» Мамука Хазарадзе публикует в социальных сетях пост, приуроченный к 36-летию трагедии 9 апреля и восстановления независимости страны.

«Сегодня 9 апреля… самая важная дата в новейшей истории Грузии! Дата двойных эмоций – траура и победы!

9 апреля отмечается день рождения грузинского государства, за которое 21 герой отдал свои жизни и тем самым принес нам независимость.

Вот уже 36 лет мы с болью и гордостью повторяем эти имена и фамилии, потому что вместе с большой травмой они оставили каждому последующему поколению историческую память о том, что борьба за свободу – это непрерывный процесс и что это – первостепенная обязанность каждого гражданина Грузии.

Вот почему мы обязаны защищать их достижения! Мы обязаны не отдавать эту страну России! Мы обязаны бороться до конца — до победы», — написал Хазарадзе.


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