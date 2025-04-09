

Кобахидзе назвал ответственной за 9 апреля «иностранную силу»

09.04.2025 11:04





«9 апреля — это день, когда иностранная сила применила насилие против наших сограждан», — говорится в заявлении премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе.



По словам главы правительства, одновременно 9 апреля — это день, который объединил Грузию, день, когда любовь между грузинами победила ненависть.



«9 апреля — это также день, когда идея свободы победила рабство. Именно поэтому сегодня, как никогда ранее, мы должны отстраниться от любого насилия, победить ненависть и защитить идею свободы.



Сегодня, спустя 36 лет после трагедии 9 апреля, иностранная сила вновь прибегает к насилию на проспекте Руставели. И сегодня на Руставели иностранная сила разжигает ненависть, пытается искусственно нарушить единство между грузинами и борется против идеи свободы. Однако опыт 9 апреля научил нас, что «суть иностранной силы недолговечна», и любовь и свобода обязательно победят ненависть и рабство», — говорится в заявлении.



Премьер-министр также отметил, что сегодня на проспекте Руставели иностранная сила пыталась спровоцировать насилие, а когда не смогла этого добиться — применила его сама.



«Мы не дадим ненависти дополнительной энергии и убережём нашу страну от даже малейшей провокации, запланированной иностранной силой.



Мы считаем, что именно этого от нас ожидают души героев 9 апреля, которые отдали жизнь за идеи любви и свободы. Сегодня мы отдаём им должные почести. В Грузии любовь и свобода победят ненависть и рабство», — говорится в заявлении премьер-министра.







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