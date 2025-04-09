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Посол США почтила память погибших 9 апреля


09.04.2025   11:07


Посол США в Грузии Робин Данниган почтила память погибших 9 апреля.

Посол пришла на проспект Руставели, где возложила цветы к мемориалу 9 апреля.

Находящиеся там граждане приветствовали Робин Данниган аплодисментами.

Посол не сделала комментариев для СМИ.


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