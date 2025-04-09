

Посольство Израиля: Свобода и суверенитет - это не просто национальные устремления, это универсальные идеалы

09.04.2025 11:28





«9 апреля мы чествуем мужество и самоотверженность грузинского народа. Этот день является свидетельством вашей стойкости, непоколебимой приверженности свободе и национальному достоинству», — говорится в заявлении посольства Израиля в Грузии.



«Мы, народ Израиля, глубоко ценим эти ценности и жертвы, принесенные ради их достижения. Свобода и суверенитет — это не просто национальные устремления, это универсальные идеалы, которые объединяют наши народы и определяют наше видение будущего», — говорится в заявлении посольства.





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