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Посольство Израиля: Свобода и суверенитет - это не просто национальные устремления, это универсальные идеалы
09.04.2025 11:28
«9 апреля мы чествуем мужество и самоотверженность грузинского народа. Этот день является свидетельством вашей стойкости, непоколебимой приверженности свободе и национальному достоинству», — говорится в заявлении посольства Израиля в Грузии.
«Мы, народ Израиля, глубоко ценим эти ценности и жертвы, принесенные ради их достижения. Свобода и суверенитет — это не просто национальные устремления, это универсальные идеалы, которые объединяют наши народы и определяют наше видение будущего», — говорится в заявлении посольства.
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