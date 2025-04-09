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Греция одобрила признание и обмен национальных водительских удостоверений с Грузией
09.04.2025 11:50
8 апреля 2025 года парламент Греции большинством голосов утвердил соглашение «О взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений между Грузией и Греческой Республикой». Об этом сообщает Министерство иностранных дел Грузии.
Согласно информации ведомства, Греция стала третьей страной-членом Евросоюза, подписавшей аналогичное соглашение с Грузией.
Как заявил чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Греции Леван Беридзе, ратификация данного соглашения парламентом Греции ещё раз подтверждает высокий уровень активного сотрудничества и тесных связей между двумя странами.
«В соответствии с данным соглашением, на основании взаимного признания, владельцы действующих водительских удостоверений, выданных сторонами, смогут обменять их на равнозначные удостоверения в государстве, в котором они имеют законное место жительства — без сдачи теоретического или практического экзамена. Это, в свою очередь, будет способствовать их лучшей интеграции в местное общество», — отметил посол.
По информации МИД Грузии, соглашение было подписано 26 сентября 2024 года в Афинах между правительствами Грузии и Греции. После завершения внутренних государственных процедур, высший законодательный орган Греции ратифицировал это соглашение. Оно вступит в силу после того, как информация о ратификации будет официально передана грузинской стороне.
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