

Только русские и их рабы приносят войну и насилие! - Саломе Зурабишвили

09.04.2025 12:51





Только русские и их рабы приносят войну и насилие! - Позор вам – т.н. правительство Грузии! Те безжалостные солдаты были «русские», а не «иностранной силой», а вы не смеете даже сказать об этом, - написала в соцсети пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили.



По словам Зурабишвили, 9 апреля — день победы мирной борьбы Грузии.



«9 апреля - день жестокого и беспощадного разгона, совершенного российской армией.



9 апреля - день победы мирной борьбы Грузии.



Только русские и их рабы приносят войну и насилие!



Нет российской войне! Нет российскому насилию!



Победят мир, вера в будущее, свобода и независимость! Слава героям!



Позор вам – т.н. правительство Грузии! Эти безжалостные солдаты были «русские», а не «иностранной силой», а вы не смеете даже сказать об этом!» - написала Зурабишвили.





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