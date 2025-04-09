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Только русские и их рабы приносят войну и насилие! - Саломе Зурабишвили
09.04.2025 12:51
Только русские и их рабы приносят войну и насилие! - Позор вам – т.н. правительство Грузии! Те безжалостные солдаты были «русские», а не «иностранной силой», а вы не смеете даже сказать об этом, - написала в соцсети пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили.
По словам Зурабишвили, 9 апреля — день победы мирной борьбы Грузии.
«9 апреля - день жестокого и беспощадного разгона, совершенного российской армией.
9 апреля - день победы мирной борьбы Грузии.
Только русские и их рабы приносят войну и насилие!
Нет российской войне! Нет российскому насилию!
Победят мир, вера в будущее, свобода и независимость! Слава героям!
Позор вам – т.н. правительство Грузии! Эти безжалостные солдаты были «русские», а не «иностранной силой», а вы не смеете даже сказать об этом!» - написала Зурабишвили.
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