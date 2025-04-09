

Представительство ЕС: Мы присоединяемся к чествованию символического дня крушения советской власти

09.04.2025 13:07





Не одно поколение граждан Грузии и сегодня твердо отстаивает независимость, - говорится в заявлении, распространенном представительством Евросоюза в Грузии.



Они также отдают дань памяти тем, кто погиб за независимость Грузии 9 апреля.



«Мы присоединяемся к чествованию 9 апреля 1989 года - символического дня крушения советской власти и ее исторического наследия. Мы отдаем дань памяти тем, кто пожертвовал собой за независимость Грузии. Не одно поколение граждан Грузии и сегодня твердо отстаивает независимость», - говорится в заявлении представительства ЕС в Грузии.





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