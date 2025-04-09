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МИД Литвы: В борьбе за европейское будущее Литва стоит рядом с грузинским народом
09.04.2025 13:36
В День национального единства Грузии Литва стоит рядом с грузинским народом в его борьбе за европейское будущее, - пишет Министерство иностранных дел Литвы на социальной платформе X.
«В День национального единства Грузии вместе с грузинским народом мы вспоминаем трагические события разгона советскими войсками 9 апреля 1989 года, и восстановление независимости 9 апреля 1991 года. Литва стоит рядом с грузинским народом в его борьбе за европейское будущее», - пишет МИД Литвы.
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