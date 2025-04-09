

Папуашвили сравнил участников текущих акций протеста с солдатами Родионова

09.04.2025 13:43





В 1989 году солдаты Родионова попытались, но не смогли уничтожить идею независимости. Сегодня на Руставели солдат Родионова с лопатами сменили размахивающие чужими флагами люди, потерявшие родину, которые с той же беспощадностью пытаются сокрушить идею независимости Грузии, - об этом пишет председатель парламента Шалва Папуашвили.



«Расхождения существовали всегда, и в самые острые минуты истории.



Так было и 9 апреля 1989 года. Расхождение мнений существовало и тогда, когда проводились выборы, и когда помимо Круглого стола другие партии объявили бойкот; были разные взгляды и по поводу необходимости проведения референдума; расхождения были по всем вопросам.



Эти различия во мнениях даже дошли до гражданской войны. Но прошло время, история оценила процесс, народ сделал выводы. Стало ясно, что было результатом безрассудства, а что спровоцировано извне. И теперь, когда государство состоялось и страна до конца защищает свой суверенитет и независимость, иностранная сила снова решила поколебать его фундамент. Снова задействована пропаганда ненависти. Она хочет разделить нас и властвовать, подчинить и управлять нами, навязать нам свою политическую повестку дня как наш национальный интерес.



В 1989 году солдаты Родионова попытались, но не смогли уничтожить идею независимости. Сегодня на Руставели солдат Родионова с лопатами сменили размахивающие чужими флагами люди, потерявшие родину, которые с той же беспощадностью пытаются сокрушить идею независимости Грузии.



Сегодня у них это не получится. Грузинский народ извлек урок. Он выбрал власть, которая до конца будет защищать наше государство. Мы не поддадимся на эту провокацию, они не дождутся исполнения своего сценария. Единственное, что будет исполнено в этой стране - заказ грузинского народа.



Этот заказ - равенство, справедливость, независимость и самобытность. Мы победим, победит Грузия, победит идея 9 апреля и победит пролитая кровь», - написал Папуашвили в Facebook.





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