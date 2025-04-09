

Дзидзигури: Запрещаешь критические СМИ, неправительственный сектор, партии - это возврат в Советский Союз

09.04.2025 14:21





Этот день был великим поворотным моментом для нашей страны. Грузия 9 апреля была совсем другой, а Грузия 10 апреля стала ментально иной страной, - об этом в программе «Дневной ньюсрум» телекомпании «Палитраньюс» заявил один из лидеров партии «Гахария - за Грузию» Звиад Дзидзигури, оценивая события, произошедшие 9 апреля 1989 года.



По словам Звиада Дзидзигури, спустя столько лет правящая партия своими шагами разворачивает страну в сторону России, поэтому логично, что граждане не пускают представителей «Грузинской мечты» к Мемориалу 9 апреля.



«Этот день был великим поворотным моментом для нашей страны. Все знали, что произойдет разгон и прольется кровь. Грузия 9 апреля была совсем другой, а Грузия 10 апреля стала ментально иной страной. Тогда о независимости и свободе Грузии осмелились говорить лишь 100 000 человек из 5,5 миллионов населения. Кровь самоотверженных молодых людей, пролитая за родину, сыграла большую роль в том, что страна отвергла империю зла.



Спустя столько лет ситуация в мире и повестка дня изменилась, но постоянные протесты на проспекте Руставели в последние месяцы доказывают, что Грузия жива и способна бороться. Я не думал, что в стране будет такой боевой дух. Сегодня в тюрьмах находятся молодые люди, которые являются узниками совести. Именно эта молодежь защищает ценности, записанные в Конституции, - интеграцию в Евросоюз. И они находятся в тюрьме именно за это, и имеют большое моральное преимущество по сравнению с властью.



Думаю, что правящая партия своими шагами возвращает нас обратно к России. Их не устраивают критические СМИ и запрещают, запрещают неправительственный сектор, оппозиционные партии - это возврат в Советский Союз. И когда представители власти, возвратившейся в Советский Союз, встречают протест у мемориала - что в этом удивительного? Совершенно логично.



Я видел то единство, которое было в Грузии после 9 апреля, когда мы издали Акт восстановления независимости, и под ним есть моя подпись. У нас есть способность снова встать вместе и не допустить возвращения страны в Советский Союз», - заявил Дзидзигури.





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