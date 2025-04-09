

Какие отравляющие вещества применил СССР для разгона митинга 9 апреля 1989 года? - секретные материалы ЦРУ

09.04.2025 14:37









«Симптомы пострадавших указывают на то, что солдаты применяли слезоточивый газ и вещество, вызывающее рвоту, для подавления националистических демонстраций.



Недавно назначенный партийный лидер в Советской Грузии заявил, что причиной гибели некоторых из 20 человек стал отравляющий газ. По данным прессы, он заявил, что использовались два разных газа, добавив, что на помощь пострадавшим были отправлены врачи.



Как пострадавшие, так и члены официально санкционированной следственной комиссии сообщают о следующих симптомах: сильные головные боли, рвота, кожная сыпь, потеря памяти и нерегулярный паралич. Газета Минобороны распространила информацию о слезоточивом газе — хлорацетофеноне, но ничего не сказала о другом газе», — говорится в документе.



В разделе комментариев автор документа говорит:



«По симптомам можно сказать, что второй газ — дифенилхлорарсин Diphenylchloroarsine), который использовался совместно со слезоточивым газом. Высокие концентрации рвотного агента вызывают поражение легких, сильные головные боли, сопровождающиеся болью в груди, затрудненное дыхание и длительную рвоту. При отравлении определенной дозой лечение может занять несколько недель.



Считается, что ни рвотное вещество, ни отравляющий газ не являются смертельными, однако в высоких концентрациях или при длительном воздействии на организм и слезоточивый газ, и рвотные вещества могут убить человека. По информации, распространенной в прессе, группа протестующих была окружена и не имела возможности разойтись, что могло быть связано с причиной смерти.



По информации, распространенной газетой Министерства обороны, Советский Союз впервые признался в применении хлорацетофенона. До сих пор Советский Союз утверждал, что для подавления демонстраций использовал только хлорбензилиденмалонитрил (CS). Советский Союз пока не признает применение рвотных средств», — говорится в документе.



9 апреля 1989 года демонстрация с требованием независимости Грузии была подавлена ​​советской армией. 21 человек погиб, сотни получили ранения, отравления и увечья.



Забастовки и митинги начались в Тбилиси в 1988 году.



Пик протестов пришелся на 4 апреля 1989 года, когда десятки тысяч человек собрались перед Домом правительства на проспекте Руставели в Тбилиси. Протестующие во главе с Комитетом независимости провели мирную демонстрацию и начали голодовку, требуя восстановления независимости Грузии.



Применение военной силы против национально-освободительного движения в Тбилиси (Грузия) 9 апреля 1989 года стало первым подобным случаем, который позднее повторился в Азербайджане и Литве.



В 1991 году Верховный Совет Республики Грузия принял «Акт о государственной независимости Грузии». 9 апреля было объявлено днем ​​траура.



В архиве ЦРУ разыскиваются еще несколько документов о событиях 9 апреля, с которыми можно ознакомиться Какие отравляющие вещества применил Советский Союз для разгона митинга 9 апреля 1989 года? – Информация по этой теме ищется в рассекреченных материалах разведывательного управления США (ЦРУ). 26 апреля 1989 года в рамках европейской сводки ЦРУ якобы получил из Тбилиси информацию о разгоне митинга 9 апреля того же года и применении советской армией отравляющего вещества против демонстрантов. Неизвестно, кто именно передавал ЦРУ секретную на тот момент информацию. ЦРУ уже опубликовало документ в Интернете.«Симптомы пострадавших указывают на то, что солдаты применяли слезоточивый газ и вещество, вызывающее рвоту, для подавления националистических демонстраций.Недавно назначенный партийный лидер в Советской Грузии заявил, что причиной гибели некоторых из 20 человек стал отравляющий газ. По данным прессы, он заявил, что использовались два разных газа, добавив, что на помощь пострадавшим были отправлены врачи.Как пострадавшие, так и члены официально санкционированной следственной комиссии сообщают о следующих симптомах: сильные головные боли, рвота, кожная сыпь, потеря памяти и нерегулярный паралич. Газета Минобороны распространила информацию о слезоточивом газе — хлорацетофеноне, но ничего не сказала о другом газе», — говорится в документе.В разделе комментариев автор документа говорит:«По симптомам можно сказать, что второй газ — дифенилхлорарсин Diphenylchloroarsine), который использовался совместно со слезоточивым газом. Высокие концентрации рвотного агента вызывают поражение легких, сильные головные боли, сопровождающиеся болью в груди, затрудненное дыхание и длительную рвоту. При отравлении определенной дозой лечение может занять несколько недель.Считается, что ни рвотное вещество, ни отравляющий газ не являются смертельными, однако в высоких концентрациях или при длительном воздействии на организм и слезоточивый газ, и рвотные вещества могут убить человека. По информации, распространенной в прессе, группа протестующих была окружена и не имела возможности разойтись, что могло быть связано с причиной смерти.По информации, распространенной газетой Министерства обороны, Советский Союз впервые признался в применении хлорацетофенона. До сих пор Советский Союз утверждал, что для подавления демонстраций использовал только хлорбензилиденмалонитрил (CS). Советский Союз пока не признает применение рвотных средств», — говорится в документе.9 апреля 1989 года демонстрация с требованием независимости Грузии была подавлена ​​советской армией. 21 человек погиб, сотни получили ранения, отравления и увечья.Забастовки и митинги начались в Тбилиси в 1988 году.Пик протестов пришелся на 4 апреля 1989 года, когда десятки тысяч человек собрались перед Домом правительства на проспекте Руставели в Тбилиси. Протестующие во главе с Комитетом независимости провели мирную демонстрацию и начали голодовку, требуя восстановления независимости Грузии.Применение военной силы против национально-освободительного движения в Тбилиси (Грузия) 9 апреля 1989 года стало первым подобным случаем, который позднее повторился в Азербайджане и Литве.В 1991 году Верховный Совет Республики Грузия принял «Акт о государственной независимости Грузии». 9 апреля было объявлено днем ​​траура.В архиве ЦРУ разыскиваются еще несколько документов о событиях 9 апреля, с которыми можно ознакомиться на сайте IDFI





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