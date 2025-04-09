

Посольство Украины: мы поддерживаем народ Грузии и его непоколебимое стремление к свободе

09.04.2025 14:41





Посольство Украины в Грузии распространяет заявление в связи с 36-летием трагических событий, произошедших в Тбилиси 9 апреля. В социальной сети Facebook дипведомство пишет:



«9 апреля – дата, ставшая символом свободы, которая началась с трагедии и жертв в новейшей истории Грузии. 9 апреля 1989 года советский оккупационный режим использовал вооруженные силы СССР для безжалостного подавления мирной демонстрации грузин за свободу. Два года спустя Грузия вновь обрела независимость.



36 лет спустя, в День национального единства, мы вспоминаем всех тех, кто отдал свою жизнь за свободную и независимую Грузию.



Мы поддерживаем мужественный народ Грузии и его непоколебимое стремление к свободе и независимости», — говорится в заявлении.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





