

Представительство НАТО: 9 апреля – поворотный момент в борьбе Грузии за независимость

09.04.2025 14:52





Представительство НАТО в Грузии распространяет заявление в связи с трагической датой 9 апреля.



«В апреле 1989 года тысячи людей собрались на проспекте Руставели в Тбилиси, чтобы потребовать независимости Грузии от Советского Союза.



Мирная демонстрация закончилась трагически 9 апреля, когда советские военные силы жестоко разогнали демонстрацию, в результате чего погибло не менее 20 человек и сотни граждан получили ранения или отравления.



Этот день стал символом и поворотным моментом в борьбе страны за независимость. Ровно через два года, 9 апреля 1991 года, Верховный Совет Грузии официально восстановил государственную независимость страны. Мы помним всех, кто отдал свою жизнь, сражаясь за свободу», — говорится в письменном заявлении ведомства.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





