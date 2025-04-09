

Кобахидзе: Мы должны сделать все, чтобы объединить общество

09.04.2025 16:35





«Мы должны сделать всё, чтобы не дать внешним силам возможности искусственно расколоть общество, наоборот — мы должны делать всё для его объединения вокруг любви», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По словам премьера, общество должно объединяться вокруг любви, и никто не получит права разделить его посредством разжигания ненависти.



«Внешние силы полностью исчерпали свою энергию и пытались использовать определённую провокацию, чтобы получить новую. Мы не поддались, не пошли по их сценарию, и главное — мы должны беречь общественное единство. Мы должны избегать любых действий, которые дали бы внешним силам возможность искусственно расколоть наше общество.

Исходя из этого, мы приняли абсолютно не только прагматичное решение, но прежде всего такое, которое соответствует интересам нашего общества.

Ещё раз повторю то, что написал: вероятно, именно такого решения ждали от нас души наших героев — решения, направленного не на разжигание конфликта, а на объединение общества.



Мы должны сделать всё, чтобы внешним силам не удалось расколоть общество, и наоборот — всё для того, чтобы объединить его вокруг любви. Общество должно объединяться любовью. Мы не позволим никому искусственно разделить нас через разжигание ненависти», — заявил Ираклий Кобахидзе.







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