

Лидер ЕНД: Члены комитета по мониторингу работают над резолюцией ПАСЕ

09.04.2025 17:21





Председатель «Единого национального движения» Тина Бокучава предполагает, что резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы повторит «жесткую формулировку, принятую на январской сессии, когда представителям режима Иванишвили было отказано в работе на Ассамблее».



По ее словам, члены мониторингового комитета работают над резолюцией, согласно которой, в Грузии должны быть назначены новые справедливые парламентские выборы и освобождены все политзаключенные.



«Члены комитета по мониторингу вчера и сегодня работают над резолюцией, которую Парламентская ассамблея Совета Европы примет завтра по итогам специальных дебатов по Грузии. Эта резолюция, с большой вероятностью, повторит очень острые формулировки, которые мы видели на январской сессии, когда членам режима Иванишвили отказали в работе в Ассамблее до тех пор, пока в Грузии не пройдут свободные и справедливые новые парламентские выборы и не будут освобождены все политзаключенные. С большой вероятностью, останутся в силе те же требования, а это значит, что Цулукиани и другие, слуги режима Иванишвили, теоретически смогут вернуться в Парламентскую ассамблею Совета Европы только в ранге оппозиции, поскольку новые справедливые парламентские выборы принесут поражение их режиму и вернут Грузию на путь европейского развития», — заявила Тина Бокучава.



Комментарии Тины Бокучава распространяет пресс-служба партии.





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