

Петер Фишер: Мы — друзья Грузии, а не враждебная иностранная сила

09.04.2025 17:33





«Сравнивать Германию и Евросоюз с Советским Союзом — неправильно. Мы — друзья Грузии, а не враждебная иностранная сила», — написал посол Германии в Грузии Петер Фишер в социальной сети.



Как отметил Фишер, Германия чтит память грузин, убитых советскими солдатами.



«Германия чтит память грузин, убитых советскими войсками 9 апреля 1989 года на проспекте Руставели во время демонстрации за свободу и демократию. В Восточной Германии люди выходили на протесты по той же причине, и в ноябре 1989 года пала Берлинская стена.



Защита свободы и демократии остаётся актуальной задачей. Уже несколько месяцев грузины проводят протесты на Руставели. Сравнивать их с Советским Союзом — неправильно. Так же, как неправильно сравнивать Германию и Евросоюз с Советским Союзом. Мы — друзья Грузии, а не враждебная иностранная сила. Каждый искренний грузин знает это из опыта последних 30 лет», — пишет посол Фишер.





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