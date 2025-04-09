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Петер Фишер: Мы — друзья Грузии, а не враждебная иностранная сила
09.04.2025 17:33
«Сравнивать Германию и Евросоюз с Советским Союзом — неправильно. Мы — друзья Грузии, а не враждебная иностранная сила», — написал посол Германии в Грузии Петер Фишер в социальной сети.
Как отметил Фишер, Германия чтит память грузин, убитых советскими солдатами.
«Германия чтит память грузин, убитых советскими войсками 9 апреля 1989 года на проспекте Руставели во время демонстрации за свободу и демократию. В Восточной Германии люди выходили на протесты по той же причине, и в ноябре 1989 года пала Берлинская стена.
Защита свободы и демократии остаётся актуальной задачей. Уже несколько месяцев грузины проводят протесты на Руставели. Сравнивать их с Советским Союзом — неправильно. Так же, как неправильно сравнивать Германию и Евросоюз с Советским Союзом. Мы — друзья Грузии, а не враждебная иностранная сила. Каждый искренний грузин знает это из опыта последних 30 лет», — пишет посол Фишер.
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