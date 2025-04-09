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В Зугдиди полиция разогнала граждан, собравшихся у мемориала 9 апреля
09.04.2025 17:53
В Зугдиди полиция вступила в противостояние с гражданами, собравшимися у мемориала 9 апреля. Представители МВД с применением силы разогнали участников акции, которые провели ночь на месте, и освободили территорию для представителей местной власти от партии «Грузинская мечта».
Люди, собравшиеся в Зугдиди, планировали встретить представителей режима с протестными баннерами и устроить так называемый «коридор позора», однако их силой разогнали полицейские. Сначала потребовали покинуть место, а когда граждане отказались выполнить требование, их насильно оттеснили от сквера примерно на полтора километра.
После этого к мемориалу, чтобы отдать дань уважения героям, прибыли представители мэрии и администрации Зугдиди от «Грузинской мечты».
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