

Международное сообщество реагирует на годовщину 9 апреля

09.04.2025 19:35





Сегодня в Грузии чтят память 21 мирного демонстранта, боровшегося за независимость Грузии, убитого советскими войсками 36 лет назад. 9 апреля 1989 года примерно в 4 часа утра советские войска жестоко разогнали антисоветский митинг перед зданием тогдашнего правительства (ныне Парламент) в Тбилиси, в результате чего погибло по меньшей мере 21 человек и сотни получили увечья.



В тот же день в 1991 году Верховный Совет Грузии принял Акт о восстановлении независимости на основе референдума 31 марта того же года. На референдуме абсолютное большинство граждан высказалось за выход из состава Советского Союза и восстановление независимости.



«Civic Georgia» предлагает заявления международных партнеров относительно 9 апреля.



Делегация ЕС в Грузии: «Присоединяемся к чествованию 9 апреля 1989 года, символического дня краха советской власти и ее исторического наследия. Мы отдаем дань уважения тем, кто отдал свои жизни за независимость Грузии. Многие поколения граждан Грузии продолжают твердо защищать свою независимость и сегодня».



Посольство Польши в Тбилиси: «9 апреля 1989 года советские войска убили грузинских мирных демонстрантов в Тбилиси. Вместе с нашими грузинскими друзьями мы вспоминаем тех, кто боролся и отдал свои жизни за свободную, независимую и демократическую Грузию. Польша и Грузия тогда вместе боролись против советской тирании. Теперь мы присоединяемся к грузинскому обществу, которое стремится к свободному, демократическому и европейскому будущему».



Посольство Франции в Грузии: «В канун Дня национального единства Франция отдает дань памяти грузинским женщинам и мужчинам, погибшим от рук советской армии 9 апреля 1989 года, сражаясь за свободу и независимость. Франция продолжает поддерживать грузинский народ в его стремлении к независимости, демократии и Европе».



Министерство иностранных дел Литвы: «В День национального единства Грузии мы вместе с грузинским народом вспоминаем трагические события советского военного подавления 9 апреля 1989 года и восстановления независимости 9 апреля 1991 года. Литва поддерживает грузинский народ, который продолжает борьбу за европейское будущее!».



Посольство Швеции в Грузии: «36 лет назад, 9 апреля 1989 года, советские войска убили мирных грузинских демонстрантов за свободу. В День национального единства мы чтим всех тех, кто отдал свои жизни за свободную Грузию. Мы продолжаем поддерживать единую, сильную, европейскую Грузию!».



Посольство США в Тбилиси: «Сегодня исполняется 36 лет со дня трагедии 9 апреля. Мы вспоминаем 21 невинного борца за свободу, которые погибли, и сотни раненых, когда грузины мужественно стояли плечом к плечу в борьбе за свободу и независимость Грузии».



Посольство Германии в Тбилиси: «Сегодня посол Германии Петер Фишер возложил венок перед зданием парламента, чтобы отдать дань памяти жертвам и пострадавшим 9 апреля 1989 года. Тогда грузины требовали свободы и независимости от Советского Союза, ради чего они пожертвовали своей жизнью и здоровьем. Сегодня мы вспоминаем их мужество и силу. Их самоотверженность должна стать для нас мотивацией всегда защищать свободу и верховенство закона. 9 апреля 1989 года советская армия жестоко разогнала мирную демонстрацию перед зданием парламента в Тбилиси, в ходе которой погибло много людей, большинство из которых были женщинами. Самым молодым было 16 лет».



Источник: Civil Georgia

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