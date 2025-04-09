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Ильхам Алиев: Отношение в Еврокомиссии к внутренним процессам в Грузии совершенно неприемлемо


09.04.2025   20:10


Отношение в Еврокомиссии к внутренним процессам в Грузии совершенно неприемлемо, это поведение колониалистов. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на форуме «Перед новым мировым порядком» в Баку.

По словам Алиева, Азербайджан поддерживает Грузию, и внутренние дела Грузии должен решать грузинский народ, а не бюрократы из Брюсселя.

«Отношение в Еврокомиссии к внутренним процессам Грузии совершенно неприемлемо. Это поведение колониалистов. Они пытаются рассматривать волю грузинского народа через призму своего колониалистского прошлого. Это совершенно неприемлемо. Грузинский народ знает, что мы с ними, правительство Грузии знает. Внутренние дела Грузии должен решать грузинский народ, а не бюрократы из Брюсселя», - заявил Алиев.


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