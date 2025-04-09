

Ильхам Алиев: Отношение в Еврокомиссии к внутренним процессам в Грузии совершенно неприемлемо

09.04.2025 20:10





Отношение в Еврокомиссии к внутренним процессам в Грузии совершенно неприемлемо, это поведение колониалистов. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на форуме «Перед новым мировым порядком» в Баку.



По словам Алиева, Азербайджан поддерживает Грузию, и внутренние дела Грузии должен решать грузинский народ, а не бюрократы из Брюсселя.



«Отношение в Еврокомиссии к внутренним процессам Грузии совершенно неприемлемо. Это поведение колониалистов. Они пытаются рассматривать волю грузинского народа через призму своего колониалистского прошлого. Это совершенно неприемлемо. Грузинский народ знает, что мы с ними, правительство Грузии знает. Внутренние дела Грузии должен решать грузинский народ, а не бюрократы из Брюсселя», - заявил Алиев.





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