

Натали Луазо: Мы видим безуспешность ЕС ответить на репрессии, проводимые «Грузинской мечтой»

09.04.2025 20:30





В данный момент мы видим безуспешность ЕС ответить на репрессии, осуществляемые «Грузинской мечтой», а по сути «грузинским кошмаром», - заявила на заседании комитета по иностранным делам Европарламента евродепутат Натали Луазо. Она призвала страны принять национальные меры, отметив, что некоторые из них медлят и нужно действовать быстро.



Луазо также заявила, что ЕС должен работать с гражданским обществом , поскольку невозможно работать с правительством, которое де-факто не имеет легитимности.



«Мы столкнулись с ситуацией, когда люди, стремящиеся к демократии и членству в ЕС, в очень сложном положении в условиях мафиозного авторитарного режима. В данный момент мы видим безуспешность ЕС ответить на эти стремления грузинского народа и репрессии, проводимые «Грузинской мечтой», а по сути «грузинским кошмаром».



Недостаточная реакция со стороны ЕС - также идет к роли Виктора Орбана. Поэтому неудивительно, что «патриоты» [группа в Европарламенте] не обращают внимания на европейские устремления этой страны. Мы видим, что Венгрия по сути решила пресечь введение Евросоюзом целевых санкций против лиц, чьи имена известны. Мы знаем имена представителей режима, который решил поставить Грузию в очень сложное положение. Так что, с одной стороны, я призываю государства-члены принять национальные меры, некоторые уже приняли, и я приветствую это. Но некоторые медлят. Я думаю, что мы должны действовать быстрее и быть более расторопными. Я также призываю Еврокомиссию четко увидеть, что здесь происходит на фоне ухода USAID, когда ослабевают независимые СМИ, которые оставили США. Мы должны работать с гражданским обществом, потому что невозможно работать с правительством, которое де-факто не имеет легитимности», - сказала евродепутат Натали Луазо.





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