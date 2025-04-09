

Евродепутат Раса Юкнявичене призывает ЕС пересмотреть политику в отношении Грузии

09.04.2025 20:35





Депутат Европарламента от Литвы Раса Юкнявичене, представила проект доклада по Грузии за 2024 год на заседании Комитета по иностранным делам Европейского парламента.



«Конечно, мы все понимаем, что нынешняя ситуация весьма далека от того, что мы считаем прогрессом для страны-кандидата. После фальсификации парламентских выборов, насилия против мирных демонстрантов и последующих политических репрессий трудно говорить о прогрессе.



Статус Грузии как страны-кандидата фактически приостановлен. Самопровозглашенное правительство «Грузинской мечты» дистанцировалось от Евросоюза, приостановило переговоры о вступлении в ЕС, разрушает ценности, на которых основано наше сотрудничество, и активно атакует ЕС враждебной риторикой и дезинформацией. Тысячи грузин продолжают выходить на улицы каждый день и бороться за демократическое и проевропейское будущее своей страны», — сказала Раса Юкнявичене.



Она подчеркнула, что первоначальный проект доклада основан на последних трех резолюциях Европарламента по Грузии.



«Основные пункты таковы: мы осуждаем демократический регресс, который происходит в течение последних нескольких лет и достиг своей кульминации в фальсифицированных парламентских выборах 2024 года. Мы отказываемся признавать самопровозглашенное правительство «Грузинской мечты». Мы осуждаем насилие в отношении гражданского общества.



В докладе говорится, что ЕС играет важную роль и несет значительную ответственность за пересмотр своих отношений с Грузией. К сожалению, реакция государств-членов, за некоторыми исключениями, включая Совет и Комиссию, была неадекватной. Во-первых, нам нужны срочные и хорошо скоординированные санкции со стороны государств-членов против должностных лиц, ответственных за откат от демократии, особенно против Бидзины Иванишвили.



Во-вторых, нам нужно пересмотреть нашу политику в отношении Грузии, в том числе в направлении безвизового режима и Соглашения об ассоциации. В-третьих, нам нужно оказать более существенную поддержку гражданскому обществу и независимым СМИ. Согласно нашим правилам, первоначальный проект доклада ограничен по объему.



В ближайшие недели у нас будет возможность дополнительно прояснить нашу позицию и внести поправки. Честно говоря, добавить особо нечего, поскольку процесс вступления Грузии в ЕС де-факто приостановлен», — сказала Раса Юкнявичене.





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