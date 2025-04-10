

Гахария вызван на заседание временной следственной комиссии парламента по делу 20 июня

10.04.2025 12:42





Бывший премьер-министр и лидер партии «Гахария — За Грузию» Георгий Гахария вызван на заседание временной следственной комиссии парламента.



Об этом на заседании комиссии заявила председатель комиссии Тея Цулукиани.



Георгий Гахария вызван на заседание комиссии по делу 20 июня.



«Мы только начали работать над периодом 2012-2024 годов. Приглашен Георгий Гахария, и не только он, но и многие политики, которые тогда наносили вред и продолжают наносить вред стране извне», — заявила Цулукиани.







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