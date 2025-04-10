

Папуашвили: Люди хотят слышать только два слова: Россия и Европа, больше ничего нет, есть белое и черное

10.04.2025 13:21





Это тоже является одной из главных идеологий, то, что пытаются сделать руками людей, потерявших родину, - так председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили ответил на вопрос журналиста о том, почему во вчерашних заявлениях по дате 9 апреля не была упомянута Россия, а вместо этого было заявлено о том, что насилие против граждан было совершено «внешней силой».



Вчерашние события у здания парламента он назвал истерией и заявил, что все это «как на Руставели, так и в социальной медии было организовано по иностранному финансированию».



«Люди хотят слышать только два слова: Россия и Европа, в смысле остального они вообще не разбираются. Больше ничего нет, есть белое и черное, Россия-Европа, сделать шаг в сторону или возможности для иного мышления у них нет. Вся эта истерия вчера как на Руставели, так и в социальной медии, была организована по иностранному финансированию. Именно эта истерия показывает и подпитывает то, что люди реагируют на раздражителей, слова, которые они хотят услышать. В 1989 году, мы, люди, которые видели все своими глазами, мы хорошо знаем, кто шел там с саперскими лопатками, кто рубил нашу молодежь и пожилых людей 9 апреля. Мы очень хорошо знаем, кто стоял там – советская армия, которая была продолжением Российской империи. Этому мы должны учить в школах и, если кто-то задает вопросы по этой теме, вообще, что произошло и как, это - проблема. Самое отвратительное, когда приспешник «Национального движения» Мамука Хазарадзе; русский бас Паата Бурчуладзе становятся на проспекте Руставели и ведущему митинга 9 апреля Ираклию Кадагишвили говорят, что он не должен приходить туда. Вот, к этому в итоге привели эту группу наших граждан иностранные деньги и интересы иностранных сил»,- заявил Папуашвили.



По его оценке, вчера была попрана память погибших 9 апреля и осквернена идея, за которую боролись граждане Грузии.





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