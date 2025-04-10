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Каха Каладзе: Мы независимая страна, мы хотим иметь партнеров, нам нужны друзья, а не господа
10.04.2025 13:41
По заявлению мэра Тбилиси Кахи Каладзе, Грузия является суверенным, независимым государством, которому « нужны друзья, а не господа».
В беседе с журналистами Каладзе дал оценку дебатам по Грузии, проведение которых запланировано в Парламентской ассамблее Совета Европы, и отметил, «что тон смотрящих свысока категорические неприемлем».
«Разговор в таком тоне и угрозы такого типа для нас категорически неприемлемы. Я и члены нашей команды не раз делали заявления о том, что грузинские власти готовы к партнерству, готовы к дружбе. Готовы к тому, чтобы углублять отношения, но это ни в коем случае не должно происходить за счет уступки интересов нашей страны и нашей родины. Тон смотрящих свысока категорически неприемлем. Мы независимая страна, суверенное государство. Соответственно, мы хотим иметь партнеров, нам нужны друзья, а не господа»,- заявил мэр Тбилиси.
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