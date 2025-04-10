

«Коалиция за перемены»: Евросоюзу придется отозвать договор о либерализации визового режима и ассоциации

10.04.2025 14:00





Если не сегодня, то завтра Евросоюзу придется предпринять дальнейшие шаги – И общество, и наши западные партнеры, как можно скорее, должны осознать, что в Грузии мы боремся не с Кобахидзе, мы боремся с Россией – Кобахидзе – это лицо Путина, и в лице Кобахидзе мы боремся с Путиным,- указанное заявление в эфире телеканала «Палитраньюс» сделал представитель «Коалиции за перемены» Георгий Бутикашвили, чем прокомментировал вынесение проекта отчета по Грузии за 2024 года на заседание комитета по иностранным делам Европарламента, а также заявления европейских депутатов по ситуации, сложившейся в Грузии.



По его словам, «Грузинская мечта» не оставила Евросоюза иного выхода, кроме пересмотра соглашения и визовом режиме и ассоциации.



«Если не сегодня, то завтра Евросоюзу придется предпринять дальнейшие шаги. Этими шагами станет отзыв договора о либерализации визового режима и ассоциации, так как в заявлении европейского депутата Расы Юкнявичине одназначно говорится о том, что в Грузии нет никакого прогресса. Не видно ни одного намека на то, что «Грузинская мечта» предприняла хотя бы один шаг для этого прогресса. Напротив, демократические принципы в Грузии еще больше ухудшились. Мы видим, что резолюция Совета Европы, которая будет принята сегодня, также является очень критической. Если смотреть глобально на европейские институции, резолюция Совета Европы всегда является основанием для того, какое решение примет Евросоюз. Она проверяет наш демократический прогресс. Если в резолюции будет записано, что вместо прогресса мы имеем регресс, это обязательно станет основанием для Евросоюза для того, чтобы мониторинг, который также будет проведен на основании указанной резолюции, был критическим. Соответственно, у Евросоюза не будет никаких средств, хотя бы для защиты грузинского народа. Ранее риторикой было, что «мы стоим рядом с грузинским народом», «из-за грузинского народа страна была наделена статусом кандидата». В следующем месяце будет мониторинг, какой прогресс претерпели государства-кандидаты. У Молдовы - прогресс, у нас - регресс. Это однозначно показывает, что мы теряем и статус кандидата. Также хочу сказать, что мы, оппозиционные силы, пытаемся сделать все, чтобы этого не произошло. Мы требуем введения санкций, и обязательно продолжим это делать. Дополнительные списки по санкциям отправлены нашим западным партнерам, в особенности в Британию, которая особо болеет за нас», - заявил Бутикашвили.





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