

Содокладчик по Грузии в ПАСЕ: ситуация в Грузии не изменилась с января

10.04.2025 14:13





В Страсбурге открылась сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), на которой был представлен отчет о деятельности «Грузинской мечты» с 29 января. Содокладчик по Грузии в ПАСЕ, депутат парламента Португалии Эдит Эстрелла заявила:



«Прежде чем представить резолюцию, я хотела бы сделать личное замечание: это не та резолюция по Грузии, которую я хотела бы представить этой Ассамблее, это не те дебаты, которые я ожидала на этой весенней сессии. Вы помните, что в январе Ассамблея приняла резолюцию о ратификации полномочий грузинской делегации!



Вы помните, что Ассамблея выразила свою глубокую обеспокоенность политическим кризисом в Грузии и осудила жестокость полиции в контексте демонстраций и нарушений свободы собраний и выражения мнений, а также репрессии в отношении оппозиции и гражданского общества.



К сожалению, ситуация не изменилась с января, и невозможно сообщить о прогрессе в выполнении рекомендаций нашей Ассамблеи. Напротив, согласно последней информации и сообщениям членов гражданского общества и демократической оппозиции, ситуация ухудшилась.



Признавая мандат (грузинской) делегации с ограничениями, Ассамблея изложила ряд четких рекомендаций и требований по урегулированию кризиса в стране, в которых она ожидала четкого и ощутимого прогресса к этой сессии. Поэтому в проекте резолюции, который мы представляем сегодня, мы оцениваем события в Грузии после наших дебатов в январе.



Мы глубоко сожалеем, что не было достигнуто никакого прогресса по нашим рекомендациям, демократический регресс продолжился. Ситуация ухудшилась практически по всем фронтам. Не было предпринято никаких шагов для реализации призыва Ассамблеи к немедленному запуску инклюзивного процесса с участием всех заинтересованных сторон для создания избирательной среды, способствующей новым, действительно демократическим выборам…



Задержания и злоупотребления правовыми процессами в отношении протестующих, журналистов и общественных деятелей продолжаются. Сроки предварительного заключения продолжают продлеваться без надлежащих правовых оснований, случаи жестокого обращения полиции с демонстрантами остаются нерасследованными, а безнаказанность сохраняется.



Правозащитные организации обеспокоены тем, что большое количество задержанных в связи с демонстрациями подверглись пыткам и жестокому обращению во время задержаний и содержания под стражей. Это ухудшение должно прекратиться, драматический откат демократии должен быть обращен вспять, а рекомендации и требования Ассамблеи должны быть немедленно выполнены», — заявила Эдит Эстрелла.



После дебатов депутаты Европарламента проголосуют за резолюцию по Грузии.



Источник: SOVA

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