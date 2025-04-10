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Содокладчик по Грузии в ПАСЕ: ситуация в Грузии не изменилась с января


10.04.2025   14:13


В Страсбурге открылась сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), на которой был представлен отчет о деятельности «Грузинской мечты» с 29 января. Содокладчик по Грузии в ПАСЕ, депутат парламента Португалии Эдит Эстрелла заявила:

«Прежде чем представить резолюцию, я хотела бы сделать личное замечание: это не та резолюция по Грузии, которую я хотела бы представить этой Ассамблее, это не те дебаты, которые я ожидала на этой весенней сессии. Вы помните, что в январе Ассамблея приняла резолюцию о ратификации полномочий грузинской делегации!

Вы помните, что Ассамблея выразила свою глубокую обеспокоенность политическим кризисом в Грузии и осудила жестокость полиции в контексте демонстраций и нарушений свободы собраний и выражения мнений, а также репрессии в отношении оппозиции и гражданского общества.

К сожалению, ситуация не изменилась с января, и невозможно сообщить о прогрессе в выполнении рекомендаций нашей Ассамблеи. Напротив, согласно последней информации и сообщениям членов гражданского общества и демократической оппозиции, ситуация ухудшилась.

Признавая мандат (грузинской) делегации с ограничениями, Ассамблея изложила ряд четких рекомендаций и требований по урегулированию кризиса в стране, в которых она ожидала четкого и ощутимого прогресса к этой сессии. Поэтому в проекте резолюции, который мы представляем сегодня, мы оцениваем события в Грузии после наших дебатов в январе.

Мы глубоко сожалеем, что не было достигнуто никакого прогресса по нашим рекомендациям, демократический регресс продолжился. Ситуация ухудшилась практически по всем фронтам. Не было предпринято никаких шагов для реализации призыва Ассамблеи к немедленному запуску инклюзивного процесса с участием всех заинтересованных сторон для создания избирательной среды, способствующей новым, действительно демократическим выборам…

Задержания и злоупотребления правовыми процессами в отношении протестующих, журналистов и общественных деятелей продолжаются. Сроки предварительного заключения продолжают продлеваться без надлежащих правовых оснований, случаи жестокого обращения полиции с демонстрантами остаются нерасследованными, а безнаказанность сохраняется.

Правозащитные организации обеспокоены тем, что большое количество задержанных в связи с демонстрациями подверглись пыткам и жестокому обращению во время задержаний и содержания под стражей. Это ухудшение должно прекратиться, драматический откат демократии должен быть обращен вспять, а рекомендации и требования Ассамблеи должны быть немедленно выполнены», — заявила Эдит Эстрелла.

После дебатов депутаты Европарламента проголосуют за резолюцию по Грузии.


Источник: SOVA
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