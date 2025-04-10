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Кобахидзе примет участие в Форуме дипломатии, который пройдет в Анталии
10.04.2025 14:49
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе примет участие в Форуме дипломатии, который пройдет в Турции, Анталии, 11-13 апреля.
По информации пресс-службы правительства, главной темой форума в текущем году будет: «Восстановление демократии во фрагментарном мире». Это уже четвертый по счету форум.
«Мировые лидеры, политики, ученые, представители бизнеса, СМИ и гражданского общества, которые соберутся на форуме в Анталии, обсудят вызовы, стоящие перед дипломатией в современном мире, её роль и основные принципы, инструменты урегулирования конфликтов и стратегию медиации.
Вместе с премьер-министром в работе форума примет участие и министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили», - говорится в информации.
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