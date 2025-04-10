

Франк Швабе: Власти Грузии, пожалуйста, вернитесь на наш путь

10.04.2025 14:50





«Мы направили чёткий посыл ещё в январе — пожалуйста, вернитесь, вернитесь к нам с конструктивным диалогом, давайте вместе пойдём по правильному пути. К сожалению, произошло обратное. Власти Грузии следуют модели других стран. Каждый день они представляют новый странный закон, чтобы всех запутать», — заявил председатель группы социал-демократов Парламентской ассамблеи Совета Европы Франк Швабе, выступая на сессии ПАСЕ.



По его словам, нынешние власти Грузии отошли от пути демократии и прав человека.



«Я знаю, что вы делаете всё возможное, чтобы вернуть Грузию на путь демократии, верховенства закона и прав человека. Действительно, очень печально видеть, что нынешняя власть отошла от этого пути. Поначалу были надежды, в том числе у нашей группы. Как председатель группы социал-демократов, могу сказать, что «Грузинская мечта» была членом нашей фракции, и мы пытались наладить сотрудничество через диалог, чтобы улучшить ситуацию. Думаю, в начале их правления вы это чувствовали, но затем они пошли в другом направлении.



Членство в Совете Европы — это обязательство перед демократией, правами человека и верховенством закона. Речь не идёт о геополитике. Некоторые грузинские политики говорили мне: «А, вы хотите решать, по какому пути нам идти? Конечно, мне не нравится, если вы дружите с военными преступниками, но если вы хотите быть друзьями путинской России — это ваш выбор. То, что вы не можете делать — это нарушать ценности и правила этой организации. Вы должны их соблюдать. Если вы меняете свою страну по модели путинской России — тогда у нас общая проблема. И это описано в данном докладе.



Вот почему в январе мы направили чёткое послание: пожалуйста, вернитесь, вернитесь к нам в конструктивном диалоге, давайте пойдём вместе в правильном направлении. К сожалению, сегодня мы вынуждены сказать, что произошло противоположное. Они следуют другой модели. Каждый день представляют новый странный закон, чтобы всех запутать.



Венецианская комиссия раскритиковала новый закон о местных выборах. Мы резко раскритиковали закон об изменениях в Центральной избирательной комиссии и, должен сказать, в этом вопросе мы солидарны с Конгрессом. Что было особенно странным — Генеральный секретарь этой организации пытался начать диалог. Я относился к этому немного скептически, но в итоге грузинская власть использовала лицемерные причины, чтобы остановить даже этот диалог. Поэтому, пожалуйста, власти Грузии, вернитесь на наш путь. Я думаю, вы должны пойти на новые выборы, потому что вам нужна новая легитимность. Мы зафиксировали нарушения на выборах, и вы должны сделать всё, чтобы остановить насилие и освободить политических заключённых», — заявил Франк Швабе.







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