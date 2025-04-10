

Парламентская ассамблея Совета Европы утвердила резолюцию по Грузии

10.04.2025 15:22





Парламентская ассамблея Совета Европы 89-ю голосами против 3-х утвердила резолюцию по Грузии, 5 депутатов воздержалось.



В проекте резолюции было указано, что ассамблея глубоко сожалеет о том, что, несмотря на решение ассамблеи о ратификации верительных грамот для представителей грузинской делегации, все ее члены вышли из делегации, чем отвергли диалог.



В тексте также подчеркнуто, что ситуация в Грузии ухудшилась.



«В резолюции 2585 (2025) ассамблея определила несколько основных сфер, в которых ожидала заметного и ощутимого прогресса при оценке ситуации в стране и пересмотре верительных грамот членов грузинской делегации на сессии в апреле 2025 года. Ассамблея выражает сожаление, что эти неотложные рекомендации не выполнены по сей день, и в стране продолжилось ухудшение ситуации. Что касается призыва к грузинским властям немедленно начать инклюзивный процесс, в который будут вовлечены все заинтересованные стороны и социальные акторы, в том числе правящее большинство, оппозиция и гражданское общество, для быстрого устранения недочетов и недостатков, выявленных на последних парламентских выборах, и создания избирательной среды, которая будет благоприятной для новых, истинно демократических парламентских выборов, которые должны быть объявлены в течение нескольких месяцев, ассамблея сожалеет, что такие шаги со стороны грузинских властей не были предприняты вовсе. В связи с этим ассамблея сожалеет, в частности: из-за принятия последних поправок в Избирательный кодекс в связи с выборам в органы местного самоуправления, что, по мнению Венецианской комиссии, может вызвать дальнейшее укрепление позиции правящей партии, не будет содействовать развитию политического плюрализма и подорвет принцип равенства избирательного права. В соответствии с этим, ассамблея призывает грузинские власти упразднить указанные поправки и обеспечить, чтобы делимитация избирательных округов была осуществлена беспристрастным и независимым органом, на основании четких правовых критериев и путем консультаций с соответствующими заинтересованными сторонами; обеспокоена последними поправками в регламент парламента Грузии, уменьшающих необходимое большинство для назначения членов ЦИК и упраздняющих законное требование о консультациях с организациями гражданского общества в процессе их назначения, что еще больше подрывает независимость избирательной администрации; предусматривает резолюцию Конгресса местных и региональных властей Совета Европы от 26 марта 2025 года, которая заключает, что большое количество недочетов и вызовов, связанных с демократией, верховенством закона и уважением прав человека, не будет содействовать проведению выборов в органы местного самоуправления в среде, основанной на доверии, и, фактически, создает риск обострения ситуации. Ассамблея в очередной раз призвала грузинские власти восстановить условия для действительно демократических выборов.



Ассамблея обеспокоена, что с целью мести продолжаются аресты и злоупотребление правовыми процессами в отношении митингующих, журналистов и лидеров гражданского общества», - говорится в резолюции.



Ассамблея призывает грузинские власти принять меры в связи с ее обеспокоенностью и рекомендациями для того, чтобы в стране был преодолен кризис и возобновить полное сотрудничество с Советом Европы и его ассамблеей.





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