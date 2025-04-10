

Великобритания ввела санкции в отношении еще четырех грузинских официальных лиц

10.04.2025 16:13





В рамках режима глобальных санкций правительство Великобритании ввело санкции в отношении еще 4 лиц, - указанная информация размещена на веб-сайте правительства Великобритании.



В информации указано, что указанный пакет акций касается официальных лиц Грузии, которые несут ответственность за серьезные нарушения прав человека, согласно регуляции глобальных санкций по правам человека от 2020 года.



Санкции введены в отношении Шалвы Бедоидзе (замглавы МВД Грузии), Мирзы Кезевадзе (замглавы спецназа МВД), Карло Кацитадзе (Начальник специальной следственной службы) и Георгия Габиташвили (Генпрокурор Грузии).



Санкции предусматривают заморозку активов, санкцию дисквалификации директора и запрет на поездки.





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