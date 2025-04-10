

В Грузии создано новое политическое движение «Сартули — Сила нового поколения»

10.04.2025 16:17





В Грузии основано новое политическое движение под названием «Сартули — Сила нового поколения», в которое вошли представители организации «12-й этаж», а также молодёжь, принимавшая участие в протестах.



Как заявили представители движения на брифинге, пришло время действовать и переходить к делу:



«Мы ждём тех, кто понимает и осознаёт, что необходимы европейские и, что особенно важно, национальные силы. Тех, кто устал от старой политической грязи, от того, что настоящее пожертвовано ради личных интересов, и из-за чего страдает наше будущее. Люди уезжают из страны. Мы ждём тех, кто устал от сегодняшней ситуации и считает, что пора действовать, что нужно перейти от тостов и слов к реальным делам. Вчерашний день протеста ясно показал, что действием и стойкостью можно добиваться успеха и через маленькие победы приходить к большим. Это сейчас главное. Мы также увидели вчера, что народу нужно меньше ссор и больше единства. Именно поэтому мы начинаем это с чистыми руками — здесь и сейчас. Наша родина — Грузия. Мы никуда не собираемся уезжать, и мы ничего не боимся», — заявил один из представителей движения.







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