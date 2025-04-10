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Комиссия Цулукиани вызвала на допрос Георгия Вашадзе и Нику Мелия


10.04.2025   17:40


11 апреля на заседание Временной следственной комиссии парламента Грузии по изучению деятельности »Национального движения» вызваны лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе и лидер «Коалиции за перемены» Ника Мелия.

Указанное заявление сделала председатель комиссии Тея Цулукиани.

«На завтра вызваны Георгий Вашадзе и Ника Мелия, обоим об этом известно. Они подтвердили, что им известно о том, что они вызваны на комиссию. Также вызван Сосо Робакидзе, отец Амирана (Буты) Робакидзе. Также завтра мы заслушаем известное дело Апрасидзе», - заявила Цулукиани.


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