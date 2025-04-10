

Вольский: Обвинение в том, что Грузия свернула с европейского курса, безосновательно

10.04.2025 18:10





Нет никаких признаков того, что результаты выборов в Грузии были сфальсифицированы, тем более, абсолютно бесцеремонное обвинение о смене курса, не имеющее под собой никакого основания, - указанное заявление сделал первый вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский.



По его словам, указанная «спекуляция» в значительной степени носит определенное политическое содержание, которое называется содействие развитию процесса дестабилизации в Грузии.



«В этой резолюции несколько интересных пассажей, когда её читают объективные наблюдатели, без какой-либо политической предвзятости, они легко заметят, что обвинение в том, что Грузия свернула с европейского курса, является безосновательным. Можно сказать одно, мы действительно не объявляли экономическую войну России, однако, касательно экспорта, больший объем экспорта в направлении России имеют все три прибалтийские страны, и остальные европейские страны не презирают торговыми отношениями с Россией.



Думаю, особое внимание следует уделить той части, где написано, что внешний курс не совпадает с европейским курсом. Кроме того, заявление о том, что после известного заявления 28 ноября мы якобы приостановили процесс европейской интеграции, тоже неверно. Мы не только не приостановили, а готовы уже завтра начать переговорный процесс. Около 40 разных вопросов, и по значительной части из них мы уже готовы начать переговоры. А уже в 2028 году, фактически, мы будем в полной готовности для того, чтобы в 2030 году указанный процесс уже достиг своей окончательной цели, и для членства в Евросоюзе у нас будут абсолютно все данные»,- заявил Вольский.





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