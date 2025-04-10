

Глава МИД: Грузия имеет амбицию стать частью ЕС

10.04.2025 18:11





«Грузия — черноморская страна, которая имеет очень четкую амбицию стать частью Европейского союза и четкое заявление о том, что мы хотим быть членом Европейского союза и действовать в этом направлении», — заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили в ходе панельной дискуссии на Дельфийском экономическом форуме.



По словам Бочоришвили, Грузия наиболее близка к европейским стандартам.



«За последние десять лет мы доказали, что можем сделать многое для внедрения европейских стандартов. Если смотреть на регион, то Грузия наиболее близка к европейским стандартам в плане реализации нашей ассоциации с Евросоюзом, а также надежного партнерства», — заявила Мака Бочоришвили.



Как отметил Бочоришвили, «Грузия во многом доказала, что она может быть надежным партнером».



«Что касается НАТО и ЕС, то как участница миссий ЕС или НАТО ни одна из этих миссий не была исключительно в национальных интересах Грузии. Национальные интересы Грузии были только демонстрацией наших обязательств перед НАТО и ЕС. Мы готовы к сотрудничеству с четким заявлением о том, что мы хотим быть частью ЕС. Конечно, важно видеть, что мы получаем с другой стороны, потому что без диалога, без разговоров о регионе, без того, чтобы спрашивать друг друга, чего мы хотим, что мы хотим иметь, что мы хотим видеть на Черном море, как мы хотим развивать региональное сотрудничество, такое сотрудничество будет невозможно. Поэтому абсолютно важно иметь стратегию, а затем реализовывать эту стратегию, брать на себя обязательства по ее реализации. Лучшей стратегией было бы развивать экономическое сотрудничество и использовать все возможности, прилагать максимальные усилия для развития такого сотрудничества в Черном море. Конечно, затем идет безопасность Черного моря, и очень трудно что-либо говорить, пока там идет война и когда мы видим явное нарушение международных принципов. Я также согласна с тем, что абсолютно важно помнить принципы – международные принципы, международное право и использовать их в качестве основы для сотрудничества», – заявила Мака Бочоришвили.







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