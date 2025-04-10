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Нино Долидзе: Резолюция Совета Европы – ответ на репрессивные и недемократические шаги «Грузинской мечты»
10.04.2025 19:13
Резолюция Совета Европы – ответ на репрессивные и недемократические шаги «Грузинской мечты», которыми указанная партия пытается отдалить Грузию от западного мира и стереть все инакомыслящие группы в стране, - об этом в социальной сети пишет председатель НПО «Международное общество справедливых выборов и демократии» Нино Долидзе.
По ее словам, ПАСЕ полностью поддерживает грузинский народ в его борьбе за демократию и европейское будущее.
«В ПАСЕ прошли очень важные дебаты по Грузии, и ассамблея поддержала очень критическую резолюцию.
В ней указано, что предыдущие рекомендации выполнены не были, после чего ситуация в стране еще больше ухудшилась. Поэтому, в силе по-прежнему остаются требования январской резолюции.
Резолюция Совета Европы – ответ на репрессивные и недемократические шаги «Грузинской мечты», которыми указанная партия пытается отдалить Грузию от западного мира и стереть все инакомыслящие группы в стране.
ПАСЕ полностью поддерживает грузинский народ в его борьбе за демократию и европейское будущее »,- пишет Долидзе.
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