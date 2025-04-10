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Джо Уилсон: Я благодарен нашим британским партнерам за введение санкций против грузинских чиновников
10.04.2025 19:15
Я благодарен нашим британским партнерам за введение санкций против высокопоставленных чиновников режима Иванишвили, - об этом в социальной сети Х пишет сопредседатель Хельсинкской комиссии, конгрессмен Джо Уилсон (Республиканская партия).
«Я благодарен нашим британским партнерам за введение санкций в отношении генерального прокурора, заместителя министра ВД и двух высокопоставленных чиновников МВД режима Иванишвили. Грузинский народ победит. Единственный путь к прогрессу – свободные и честные выборы!», - пишет Уилсон.
Напомним, сегодня Великобритания ввела санкции в отношении 4 официальных лиц Грузии.
Под санкции попали генеральный прокурор Георгий Габиташвили, замминистра ВД Шалва Бедоидзе, замглавы департамента особых поручений Мирза Кезевадзе руководитель Специальной следственной службы Карло Кацитадзе.
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