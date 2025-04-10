

Самхарадзе: С госслужбы уволены до 700 сотрудников за то, что поддержали процесс европейской интеграции

10.04.2025 19:21





По состоянию на сегодняшний день, с гсоударственной службы уволены до 700 сотрудников за то, что поддержали процесс европейской интеграции, - указанное заявление на брифинге сделал сопредседатель организации «Независимый профсоюз публичных служащих – 78-я Статья Конституции» Кахи Самхарадзе.



По его словам, с просьбой о защите своих прав в организацию обратилось до 150 человек.



«Мы наблюдаем за текущими процессами. Около 150 человек обратились в наш профсоюз с просьбой о защите своих прав, а также за получением разных бенефитов. Естественно, по данным, которыми мы располагаем на данном этапе, уволено 700 человек, хотя статистика растет. На текущей неделе было объявлено о том, что процесс реорганизации начался и в парламенте Грузии, на сегодняшний день указанный процесс по реорганизации касается постоянного аппарата, постоянного персонала, под которыми подразумеваются различные комитеты. Эти люди, по сей день открыто не заявляли о своей позиции, однако, несмотря на это, система добралась и до них. В отношении них также начаты репрессии, исходя из того, что все знают настрой каждого из этих людей. Это очередной сигнал того, что указанные репрессии дойдут до всех публичных служащих. Лучше, своевременно открыто зафиксировать свою позиции, чтобы впоследствии нам легче было защищать их права»,- отметил Самхарадзе.





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