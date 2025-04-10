

Правительство Великобритании выступило с официальным заявлением относительно санкций против четырех граждан Грузии

10.04.2025 19:25





Правительство Великобритании выступило с официальным заявлением относительно санкций против четырех граждан Грузии.



В заявлении говорится, что пакет санкций был объявлен Великобританией «в ответ на серьезные нарушения прав человека, совершенные четырьмя гражданами Грузии в ответ на законные протесты, начавшиеся в 2024 году».



«Великобритания — первое государство, которое ввела санкции против Генерального прокурора Грузии, а также главы Специальной следственной службы Грузии, который не провел тщательного расследования фактов разгона протестующих. В соответствии с Глобальными регуляциями Великобритании по защите прав человека 2020 года, Великобритания сегодня объявила о пакете санкций в отношении четырех грузинских должностных лиц за серьезные нарушения прав человека, совершенные этими лицами в ответ на законные протесты, начавшиеся в 2024 году. Санкции распространяются на Генерального прокурора Грузии и главу Специальной следственной службы Грузии, поскольку они не провели тщательного расследования фактов серьезного насилия в рамках своих полномочий.



В прошлом году по всей стране прокатилась волна протестов, вызванных действиями правящей партии Грузии «Грузинская мечта». В ответ власти начали агрессивное подавление протестов, нападения и произвольные задержания представителей гражданского общества, СМИ и оппозиции.



Сегодняшнее заявление последовало за санкциями, объявленными в декабре 2024 года, которые Соединенное Королевство ввело в отношении пяти грузинских должностных лиц в соответствии с регуляциями Великобритании о правах человека за насилие в отношении протестующих, средств массовой информации и деятелей оппозиции.



Наши действия согласуются с международной работой правительства Великобритании по защите прав человека, снижению глобальной нестабильности и предотвращению угроз национальной безопасности Великобритании, что является основополагающей частью «Плана перемен» премьер-министра.



Между тем министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что «кадры невообразимого насилия в отношении протестующих, журналистов и деятелей оппозиции шокируют».



«По прошествии более 100 дней власти Грузии не смогли привлечь виновных к ответственности, что противоречит заявлениям «Грузинской мечты» о том, что она строит демократическое будущее для своих граждан. Наши сегодняшние санкции показывают, что такие грубые методы уклонения от ответственности неприемлемы для Соединенного Королевства. Мы продолжим рассматривать все доступные нам возможности до тех пор, пока Грузия не изменит свою нынешнюю траекторию. Мы поддерживаем грузинский народ и его конституционное право пользоваться основными свободами и продолжать свой европейский путь», — заявил министр иностранных дел Великобритании.



Заявление британского правительства и комментарий министра иностранных дел распространило в соцсети посольство Великобритании в Грузии.





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