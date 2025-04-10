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В коалиционном соглашении будущего правительства Германии упоминается процесс вступления Грузии в ЕС
10.04.2025 19:52
В тексте коалиционного соглашения будущего правительства Германии упоминается вопрос вступления Грузии в Евросоюз. Отрывок из текста распространяет посольство Германии в Грузии.
«Коалиционное соглашение между Христианско-демократическим союзом (ХДС), Христианско-социальным союзом (ХСС) и Социал-демократической партией (СДПГ) (4472):
Продолжение процесса вступления Грузии может обсуждаться только тогда, когда больше не будет никаких сомнений в защите демократических процессов. Мы поддерживаем проевропейские силы», — говорится в отрывке, опубликованном посольством.
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