

АМЮГ, IDFI и «Права Грузия» представили отчет о нарушениях прав человека в Венский механизм ОБСЕ

10.04.2025 20:25





Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ), Институт развития свободы информации (IDFI) и «Права Грузия» представили альтернативный отчет Венскому механизму ОБСЕ, в котором рассматриваются проблемы, связанные с расследованием пыток и ненадлежащего обращения с участниками протестов в Грузии с ноября 2024 года. Они призывают активировать Московский механизм в связи с «грубыми нарушениями основных прав человека и демократическим откатом». В отчете говорится, что подобные неэффективные расследования, включая чрезмерное применение силы в отношении мирных протестующих, пытки и целенаправленное преследование журналистов и гражданских активистов, свидетельствуют об «организованном подавлении гражданских свобод».



21 января 2025 года Ассоциация молодых юристов Грузии также представила альтернативный доклад Венскому механизму после того, как 38 государств-участников ОБСЕ приняли решение активировать Венский механизм в ответ на обеспокоенность по поводу защиты прав человека в Грузии.



Призывая государства-члены ОБСЕ следить за ухудшением ситуации с правами человека в Грузии, в новом отчете подробно описывается «широкий спектр насильственных и репрессивных практик», используемых властями «Грузинской мечты» для подавления мирных протестов и политического инакомыслия. В отчете говорится, что к таким практикам относятся систематические пытки, злоупотребление законодательной властью и политически мотивированные преследования. Авторы приводят в пример жестокое подавление мирной акции протеста 2 февраля и отмечают, что ненадлежащее обращение с ее участниками продолжается.



Согласно отчету, «унижающая достоинство практика раздевания и обыска задержанных» стала обычным явлением, нарушая стандарты Европейского комитета по предупреждению пыток. Использование в отношении демонстрантов средств биометрического наблюдения, предположительно несовместимых со стандартами Европейского суда по правам человека, а также продолжающиеся произвольные задержания и административные штрафы также ассоциируются со злоупотреблением властью.



Организации также критикуют недавние поправки в Закон о собраниях и манифестациях, Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс, которые Венецианская комиссия и БДИПЧ сочли несоответствующими международным стандартам в области прав человека. Кроме того, они предупреждают о попытках ограничить гражданское и медийное пространство и указывают на принятие 1 апреля Закона о регистрации иностранных агентов, пересмотреть который БДИПЧ уже призвал власти «Грузинской мечты».



Ключевые вопросы

В отчете освещаются институциональные проблемы, с которыми сталкивается Специальная следственная служба Грузии. Последняя расследует преступления, совершенные представителями правоохранительных органов. В отчете говорится, что изначально она была создана как Государственная инспекционная служба и возглавлялась Лондой Толораия. Согласно отчету, служба подверглась политическому давлению в 2021 году, когда партия «Грузинская мечта» начала «политическое наступление», что привело к поспешной реформе, разделившей функции агентства, его переименованию и досрочному прекращению полномочий Толораия. В отчете содержится критика со стороны БДИПЧ и Венецианской комиссии в отношении непрозрачного процесса реформ, который привел к созданию Специальной следственной службы.



В отчете отмечается, что расследование случаев превышения полномочий следственной службой во время протестов носит поверхностный характер, и утверждается, что народный защитник зафиксировал 242 случая предполагаемых пыток и ненадлежащего обращения с задержанными во время протестов, хотя статус потерпевших был предоставлен лишь 85 лицам.



Недостатки расследования

В документе подчеркивается, что большинство заявлений о ненадлежащем обращении после 28 ноября 2024 года были объединены в одно уголовное дело, что вызывает опасения относительно возможного сокрытия масштаба и сложности отдельных инцидентов. В отчете также указывается на неадекватную квалификацию уголовных преступлений: расследование началось с менее тяжких обвинений, таких как злоупотребление властью и воспрепятствование журналистской деятельности, несмотря на показания потерпевших, ясно указывающие на то, что «имели место более тяжкие преступления, такие как пытки, угрозы пыток, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение».



В отчете также обсуждается возможное уничтожение и повреждение доказательств. Несмотря на запросы Специальной следственной службы, основные доказательства от государственных органов, включая видеозаписи и радиопереговоры, были неполными или недоступными из-за «технических проблем». Важные улики также были уничтожены, когда службы по уборке расчищали территорию протеста.



Еще одной проблемой является бездействие в отношении обличенных преступников и высокопоставленных чиновников. Несмотря на четкие видеодоказательства, никаких мер в отношении высокопоставленных должностных лиц, причастных к насилию, предпринято не было. Например, 2 февраля 2025 года в СМИ были распространены кадры избиения протестующего главой Управления особого назначения МВД Звиадом Харазишвили, хотя уголовное преследование против него возбуждено не было.



По мнению авторов отчете, дело Мзии Амаглобели, директора Батумелеби/Нетгазети, которая задержана по «политически мотивированным» обвинениям, вызывает дополнительную обеспокоенность. Хотя медицинское заключение подтвердило наличие у нее повреждений, ей не был предоставлен статус потерпевшей, а суд не удовлетворил жалобу, поданную от его имени АМЮГ.



В отчете цитируется ежегодный доклад Аппарата народного защитника, согласно которому расследование, проводимое следственной службой, является неэффективным и фрагментарным и не включает в себя заявления о пытках или бесчеловечном обращении, а вместо этого использует менее серьезные обвинения, которые «не отражают должным образом интенсивность и тяжесть широко распространенного жестокого обращения».



В связи с неэффективными расследованиями и практикой безнаказанности при власти «Грузинской мечты» организации призывают государства-участники ОБСЕ принять немедленные меры и активировать Механизм человеческого измерения, также известный как Московский механизм.



Источник: Civil Georgia

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