

«Грузинская мечта» упростит парламентские процедуры

10.04.2025 21:07





Парламент «Грузинской мечты» готовится принять новые нормативные акты, которые изменят порядок осуществления парламентской деятельности, в том числе изменят порядок выражения доверия правительству и ежегодные обязанности спикера парламента. По распространенной информации, поправки еще больше упростят принятие законов парламентом.



Парламент будет голосовать за вотум доверия правительству на пленарном заседании

Согласно предлагаемым поправкам, парламент будет обсуждать и голосовать по вопросу выражения доверия правительству непосредственно на пленарном заседании, а обсуждения в формате комитетов и фракций больше не будут проводиться.



Поправки также устанавливают исключительные вопросы, которые не будут обсуждаться парламентскими комитетами и будут выноситься непосредственно на сессию. К таким вопросам относятся: вотум доверия правительству, выборы должностного лица, создание временных следственных и иных временных комиссий, выборы президента, импичмент должностного лица и другие вопросы, предусмотренные регламентом.



По распространенной информации, изменения еще больше упростят принятие законов парламентом «Грузинской мечты».



Спикеру парламента больше не требуется представлять ежегодный план действий

Согласно другому важному изменению, спикер парламента больше не будет обязан представлять план действий при представлении своего ежегодного отчета парламенту. В настоящее время спикер обязан представить как отчет о деятельности парламента, так и план действий на следующий год в течение первой недели весенней сессии.



«Законодательная и контрольная деятельность парламента является частью политической повестки дня парламентского большинства и оппозиции, и не оправдано, чтобы спикер парламента излагал в своем докладе план деятельности парламента», — говорится в пояснительной записке.



Кроме того, согласно новым положениям, для председателя парламентского комитета устанавливается новая обязанность — он должен до конца января каждого года представлять председателю парламента письменный отчет о деятельности комитета, на основании которого председатель парламента будет готовить ежегодный отчет.



Эти законодательные инициативы являются частью более широкой волны спорных изменений, недавно инициированных «Грузинской мечтой», и включают законопроект, расширяющий юридическое определение измены родине, которое, как опасаются оппоненты, может быть использовано против политических оппонентов и инакомыслящих. Кроме того, партия внесла законопроект, направленный на запрет т.н. «партий-преемников» властей «Национального движения», что направлено на запрет партий, преодолевших порог на парламентских выборах 2024 года.



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